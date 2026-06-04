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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern, gegen 17.45 Uhr im Bereich eines Bürogebäudes in der Schwanitzstraße. Vermutlich aufgrund vorangegangener Schweißarbeiten geriet die Fassade des Gebäudes in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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