LPI-GTH: Brand
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern, gegen 17.45 Uhr im Bereich eines Bürogebäudes in der Schwanitzstraße. Vermutlich aufgrund vorangegangener Schweißarbeiten geriet die Fassade des Gebäudes in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd)
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