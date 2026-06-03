LPI-GTH: Kollision
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Zu einer Kollision zweier Verkehrsteilnehmer kam es heute Morgen im Kreisverkehr in der Wachsenburgallee. Ein 37-jähriger Fahrer eines Audi touchierte beim Hineinfahren in den Kreisverkehr einen 39-jährigen Fahrradfahrer, welcher sich bereits darin befand. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. (jd)
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