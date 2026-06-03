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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Jesuborn (Ilm-Kreis) (ots)

Heute, gegen 13.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Jesuborn und Pennewitz. Ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes Kleintransporters fuhr von Gräfinau-Angstedt in Richtung Pennewitz. Nach ersten Erkenntnissen übersah er offenbar im Kreuzungsbereich Sorge/Herschdorfer Straße einen vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Lkw-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 30-Jährige wurde verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein 19-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt. Die Maßnahmen zur Verkehrsunfallaufnahme dauern an. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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