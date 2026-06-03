LPI-GTH: Diebstahl aus Hausflur
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Gestern wurden Gegenstände, unter anderem ein Laptop, aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Gebräun" durch Unbekannte entwendet. Die Gegenstände wurden zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr unbeaufsichtigt dort gelagert. Hinweise zur Diebstahlshandlung nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0136609/2026 entgegen. (jh)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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