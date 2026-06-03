Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht befuhr ein 51-jähriger VW-Fahrer die 18.-März-Straße von der Zeppelinstraße kommend in Richtung der Waltershäuser Straße. Ein 32-jähriger VW-Fahrer befuhr währenddessen die Humboldtstraße von der Gadollastraße kommend. Der 51-Jährige beabsichtigte in die Humboldtstraße abzubiegen. Offenbar übersah er dabei den vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Mann, wodurch es zur Kollision zwischen beiden kam. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 51-Jährigen einen Wert von rund 0,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und entsprechende Verfahren eingeleitet. (jh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell