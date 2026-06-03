Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtiger Fahrzeugführer - Zeugen gesucht

Gillersdorf (Ilm-Kreis) (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr gestern gegen 17.40 Uhr mit einem weißen Pkw eine Engstelle in der Hauptstraße in Richtung der Straße "Hohe Tanne". Dort befindet sich derzeit eine Baustelle, in welcher der Verkehr durch eine Lichtzeichenanlage geregelt wird. In der Engstelle kam dem Pkw-Fahrer ein 61-jähriger Fußgänger entgegen. Beim Passieren des Fußgängers touchierte der Pkw diesen am Arm. Anschließend entfernte sich der Pkw-Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Durch bisherige Zeugen wurde bekannt, dass an dem weißen Fahrzeug vermutlich eine Kennzeichentafel mit Erfurter Kennung (EF) angebracht war. Weitere sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Pkw und dem oder der Fahrzeugführerin nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0136490/2026 entgegen. (jh)

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