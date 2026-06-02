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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Morgen! "Coffee with a Cop" - Das Wetter hält

LPI-GTH: Morgen! "Coffee with a Cop" - Das Wetter hält
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Ohrdruf (Landkreis Gotha (ots)

Die Kolleginnen und Kollegen des Inspektionsdienstes Gotha stehen
Ihnen morgen, am 03. Juni 2026, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 
13.00 Uhr auf dem Ohrdrufer Markt für einen Plausch zur Verfügung.
 
Gerne beantworten wir Ihnen bei einer Tasse Kaffee oder
Trinkschokolade Ihre Fragen und haben ein offenes Ohr für Anregungen
oder Kritik. Roman Kupka von "My Coffee Bar" wird für Sie seinen
"Next-Level-Coffee" und andere Spezialitäten in gewohnt bester
Qualität zubereiten.
 
Außerdem wird insbesondere eine Beratung zum Kriminalitätsphänomen
"Trickbetrug/Schockanrufe" angeboten.
 
Wir freuen uns auf Sie und viele interessante Gespräche mit Ihnen.
 
P.S.: Der Kaffee geht natürlich auf uns!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 02.06.2026 – 13:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots) - Einen Holzpavillon im Bereich der "Ochsenwiese" beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen. In der Zeit zwischen dem 22. Mai und 29. Mai, 10.00 Uhr wurde der Schaden in Höhe von ungefähr 300 Euro verursacht. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0135732/2026) in Verbindung zu setzen. (jd) ...

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  • 02.06.2026 – 13:00

    LPI-GTH: Zeugen gesucht

    Gotha (Landkreis Gotha) (ots) - Im Zeitraum vom 29.05.2026, 15.00 Uhr, bis 01.06.2026, 05.50 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in einen Rohbau in der Mühlhäuser Straße ein. Der oder die Unbekannten entwendeten Kupferkabel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Wie viele Kupferkabel tatsächlich entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer ...

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  • 02.06.2026 – 13:00

    LPI-GTH: Leicht verletzter Fahrradfahrer

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen befuhr ein 42-jähriger Dacia-Fahrer die Gothaer Straße in Richtung des Kreisverkehrs. Es kam zur Kollision mit einem bereits im Kreisverkehr befindlichen 74 Jahre alten Radfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. (jh) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

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