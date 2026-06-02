LPI-GTH: Leicht verletzter Fahrradfahrer
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Heute Morgen befuhr ein 42-jähriger Dacia-Fahrer die Gothaer Straße in Richtung des Kreisverkehrs. Es kam zur Kollision mit einem bereits im Kreisverkehr befindlichen 74 Jahre alten Radfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. (jh)
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