LPI-GTH: Sachbeschädigung
Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)
Einen Holzpavillon im Bereich der "Ochsenwiese" beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen. In der Zeit zwischen dem 22. Mai und 29. Mai, 10.00 Uhr wurde der Schaden in Höhe von ungefähr 300 Euro verursacht. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0135732/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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