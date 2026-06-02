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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum vom 29.05.2026, 15.00 Uhr, bis 01.06.2026, 05.50 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in einen Rohbau in der Mühlhäuser Straße ein. Der oder die Unbekannten entwendeten Kupferkabel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Wie viele Kupferkabel tatsächlich entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0134884/2026 entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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