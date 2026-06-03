Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gestürzter Fahrradfahrer

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Nachmittag parkte eine 63-jährige Skoda-Fahrerin ihr Fahrzeug in der Clara-Zetkin-Straße. Offenbar öffnete die Frau ihre Fahrertür, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Von hinten näherte sich ein 62-jähriger Fahrradfahrer, welcher in der Folge mit der geöffneten Fahrertür kollidierte und dadurch stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht und wurde mit einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (jh)

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