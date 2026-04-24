Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Wohnung

Limburgerhof (ots)

Am Morgen des 24.04.2026 brach gegen 10:20 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Landauer Straße in Limburgerhof ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf andere Wohnungen oder den im gleichen Haus befindlichen Supermarkt übergriff. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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