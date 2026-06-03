Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Pflanzen

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Vormittag entwendete eine männliche Person zwei Pflanzen aus dem Außenbereich eines Geschäftes in der Rudloffstraße. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte beobachtet werden, mit welchem Fahrzeug sich der Unbekannte vom Tatort entfernte. Eine Überprüfung an der Halteranschrift erhärtete den Verdacht, dass es sich bei den dort aufgefundenen Pflanzen um die aus dem Geschäft in der Rudloffstraße handelt. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 60-jährigen Mann wurde eingeleitet. Der Wert der Pflanzen betrug etwa 25 Euro. (jh)

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