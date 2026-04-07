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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Auffahrunfall in der Remscheider Innenstadt

Wuppertal (ots)

Am 03.04.2026, gegen 13:55 Uhr, kam es auf der Freiheitstraße in Höhe
der Blumenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw.

Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai Tucson auf der Freiheitstraße
in westliche Richtung. Als er in Höhe zur Blumenstraße 
verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein 83-jähriger Opel-Fahrer auf 
den Hyundai auf. Hierbei zog sich der Mann eine schwere Verletzung an
der Hand zu. Der Fahrer des Hyundai erlitt leichte Verletzungen. 
Beide Fahrzeugführer kamen ins Krankenhaus.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es 
entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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