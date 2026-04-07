Polizei Wuppertal

POL-W: RS Auffahrunfall in der Remscheider Innenstadt

Wuppertal (ots)

Am 03.04.2026, gegen 13:55 Uhr, kam es auf der Freiheitstraße in Höhe der Blumenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai Tucson auf der Freiheitstraße in westliche Richtung. Als er in Höhe zur Blumenstraße verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein 83-jähriger Opel-Fahrer auf den Hyundai auf. Hierbei zog sich der Mann eine schwere Verletzung an der Hand zu. Der Fahrer des Hyundai erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeugführer kamen ins Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell