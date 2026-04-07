Polizei Wuppertal

POL-W: SG Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am 02.04.2026, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Schützenstraße in Höhe der Ritterstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Mazda 3 die Schützenstraße in Richtung Burger Landstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Solinger eine rote Ampel und kollidierte in Höhe der Ritterstraße mit dem Opel Astra eines 55-Jährigen. Der Opel prallte in der Folge gegen einen Laternenmast. Der Mazda-Fahrer setzte die Fahrt fort und fuhr anschließend gegen einen VW T-Roc, der wiederum auf einen Skoda Karoq geschoben wurde. Der 65-Jährige erlitt schwere, der Opel-Fahrer sowie die 54-Jährige VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Beteiligten in Krankenhäuser. Drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 75.000 Euro.

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