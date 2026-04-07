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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am 02.04.2026, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Schützenstraße in Höhe
der Ritterstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw.

Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Mazda 3 die Schützenstraße in 
Richtung Burger Landstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete
der Solinger eine rote Ampel und kollidierte in Höhe der Ritterstraße
mit dem Opel Astra eines 55-Jährigen. Der Opel prallte in der Folge 
gegen einen Laternenmast.

Der Mazda-Fahrer setzte die Fahrt fort und fuhr anschließend gegen 
einen VW T-Roc, der wiederum auf einen Skoda Karoq geschoben wurde.

Der 65-Jährige erlitt schwere, der Opel-Fahrer sowie die 54-Jährige 
VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die 
Beteiligten in Krankenhäuser. Drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit 
und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 75.000
Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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