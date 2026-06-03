LPI-GTH: Berauscht und ohne Versicherungsschutz

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Am gestrigen Nachmittag parkte eine 63-jährige Skoda-Fahrerin ihr Fahrzeug in der Clara-Zetkin-Straße. Offenbar öffnete die Frau ihre Fahrertür, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Von hinten näherte sich ein 62-jähriger Fahrradfahrer, welcher in der Folge mit der geöffneten Fahrertür kollidierte und dadurch stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht und wurde mit einen Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

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