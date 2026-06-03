LPI-GTH: Berauscht und ohne Versicherungsschutz
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau wurde gestern, gegen 15.20 Uhr, eine 27-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Erfurter Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und entsprechende Verfahren eingeleitet. (jh)
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