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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht und ohne Versicherungsschutz

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau wurde gestern, gegen 15.20 Uhr, eine 27-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Erfurter Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und entsprechende Verfahren eingeleitet. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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