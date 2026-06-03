Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung an Ampelkreuzung

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Renault die Bahnhofstraße aus Gräfenhain kommend in Fahrtrichtung der Ampelkreuzung zur B247. In der Bahnhofstraße wurde der 64-Jährige von einem unbekannten Motorradfahrer überholt. Als die Männer an der Ampelkreuzung verkehrsbedingt warten mussten, gerieten die beiden in einen Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Der 64-jährige Pkw-Fahrer wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Motorradfahrer entfernte sich in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Motorrad um ein Fahrzeug mit Kennzeichenfragment EF in den Farben Schwarz, Rot und Weiß handeln. Der Motorradfahrer trug helle Kleidung. Die Polizei Gotha sucht Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zum Motorradfahrer oder dessen Aufenthaltsort geben können. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0136582/2026 entgegengenommen. (jh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell