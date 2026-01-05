PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hundehalter gesucht

LPI-EF: Hundehalter gesucht
Erfurt (ots)

Heute Morgen rückten Polizisten in Erfurt zu einem tierischen Einsatz aus. Gegen 08:00 Uhr ging ein Notruf über einen herrenlosen Hund auf der Straße Am Tannenwäldchen ein. Die Beamten zögerten nicht lange, fingen den vierbeinigen Freund ein und übergaben ihn wohlbehalten der Feuerwehr. Der Hund wartet nun im Tierheim "Am Lutherstein" auf sein Herrchen. (SO)

