Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Raub in der Bahnhofsunterführung

Erfurt (ots)

Samstagnachmittag kam es in der Erfurter Bahnhofsunterführung zu einem schweren Raub. Ein 40-jähriger polizeibekannter Mann trat gegen 13:20 Uhr einer am Boden sitzenden Frau unvermittelt ins Gesicht und verletzte sie dabei leicht. Anschließend entwendete der Täter der Geschädigten die Geldbörse und flüchtete zunächst unerkannt. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung der Bundespolizei konnte der 40-Jährige in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten, neben der gestohlenen Geldbörse, auch ein verbotenes Einhandmesser bei dem Mann. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 40-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren wegen schweren Raubs, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell