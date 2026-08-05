Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Anstieg von Phishing-Betrugsfällen über die Plattform Kleinanzeigen.de

Mainz (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mainz ist in den vergangenen Monaten ein Anstieg von Betrugsanzeigen im Zusammenhang mit der Onlineplattform Kleinanzeigen.de festzustellen. Insbesondere Phishing-Betrugsmaschen, bei denen Täter versuchen, an sensible Daten oder Geld ihrer Opfer zu gelangen, führen vermehrt zu Strafanzeigen. Die Täter gehen dabei häufig nach einem ähnlichen Muster vor: Nach einer Kontaktaufnahme über die Verkaufsplattform übersenden sie vermeintliche Zahlungs- oder Versandlinks per Chat, E-Mail oder Messenger. Diese führen auf täuschend echt gestaltete Internetseiten, auf denen die Geschädigten zur Eingabe ihrer Bank-, Kreditkarten- oder Zugangsdaten aufgefordert werden. In anderen Fällen werden die Opfer telefonisch kontaktiert und zur Freigabe von Transaktionen oder zur Herausgabe von Sicherheitscodes bewegt. Die erlangten Daten werden anschließend missbräuchlich verwendet, wodurch teilweise erhebliche Vermögensschäden entstehen. Das LKA Rheinland-Pfalz informiert heute hierzu ebenfalls (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/6327595) und veranstaltet zusammen mit der Verbraucherzentrale ein Webseminar. Anmeldungen sind kostenlos unter folgendem Link möglich www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp So schützen Sie sich vor Phishing-Betrug: - Lasse sie sich nicht unter Druck setzen! Prüfen sie eingehende Mails, SMS usw. ausführlich bevor sie darauf eingehen. - Nutzen Sie ausschließlich die offiziellen Zahlungs- und Kommunikationswege der jeweiligen Verkaufsplattform. - Öffnen Sie keine Links, die Ihnen von unbekannten Personen über den Chat oder Messenger-Dienste zugesandt werden. - Prüfen Sie Internetadressen sorgfältig. Bereits kleine Abweichungen können auf gefälschte Webseiten hinweisen. - Geben Sie niemals persönliche Zugangsdaten, TANs, Freigabecodes oder Kreditkartendaten über Links aus Nachrichten oder Chats ein. - Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Betrüger erzeugen häufig künstliche Dringlichkeit, um unüberlegte Handlungen zu provozieren. - Brechen Sie den Kontakt ab, wenn Ihnen ein Angebot oder eine Zahlungsabwicklung ungewöhnlich erscheint. - Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Konto- und Kreditkartenumsätze und informieren Sie bei einem Verdacht umgehend Ihr Kreditinstitut. Wer den Verdacht hat, Opfer eines Phishing-Betrugs geworden zu sein, sollte unverzüglich sein Kreditinstitut informieren, gegebenenfalls Passwörter ändern und Anzeige bei der Polizei erstatten.

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