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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nierstein (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 03.08.2026, 11:00 Uhr, und Dienstag, 04.08.2026, 17:30 Uhr, kam es in der Mainzer Straße in Nierstein zu einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das gewaltsame Aufhebeln der Hauseingangstür Zutritt zum Gebäude. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter ein Telefon sowie zwei Schlüssel. Anschließend verließen die Täter das Anwesen über die Hintertür. Hierzu nutzten sie einen von innen im Schloss steckenden Schlüssel, den sie ebenfalls mitnahmen. Der Wert des Diebesgutes ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Mainzer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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