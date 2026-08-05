Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ergänzung zum Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus

Bodenheim (ots)

Am Samstag, den 25.07.2026 ereignet sich in Bodenheim zwischen 17:00 und 23:15 Uhr ein Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Pressemeldung ist hier zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6322102.

Unabhängige Zeugen (Ehepaar) teilen mit, dass sie am Abend des 25.07.2026 gegen 21:40 Uhr im Feld oberhalb des Ortseingangs Bodenheim spazieren waren. Dabei sei ihnen ein schwarzer BMW (SUV, möglicherweise MX3 oder MX5) mit Münchner-Kennzeichen aufgefallen, welcher auf dem Feldweg am Ortseingang Bodenheim, oberhalb der Laubenheimer Straße gewendet habe. Aus dem Fahrzeug seien zwei männliche, dunkelgekleidete Personen ausgestiegen, welche zusammen mit dem Ehepaar Richtung "Im Walter" gegangen seien. Der PKW habe gewendet und sei Richtung Laubenheimer Straße in unbekannte Richtung davongefahren.

Auf dem Spaziergang sei das Ehepaar insgesamt zwei Mal (ca. um 21:40 Uhr und um 21:50 Uhr) einem anderen Ehepaar begegnet. Dieses kann wie folgt beschrieben werden:

1) Männlich, Mitte 50 Jahre, ca.180cm, Stirnglatze, graue Haare, kurze Hose und T-Shirt

2) Weiblich, Ende 40 Jahre, 160-165cm, kurze, blonde Haare, kurze Hose, helles T-Shirt

Das Ehepaar kann möglicherweise ebenfalls Hinweise bzgl. dem schwarzen BMW oder den männlichen, dunkelgekleideten Personen geben.

Darüber hinaus gibt es möglicherweise weitere Personen, denen der BMW mit Münchner-Kennzeichen oder die oben beschriebenen Personen am Samstagabend im Bereich Bodenheim aufgefallen sind.

Wer im genannten Tatzeitraum im Bereich der Straße Im Westrum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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