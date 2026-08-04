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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verdacht eines Betruges mit Wucherpreisen: Kammerjäger fordert hohe Summe für Nagerbekämpfung

Bodenheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag, dem 03.08.2026, kam es in Bodenheim zu einem polizeilich bekannten Vorfall von mutmaßlichem Wucher im Zusammenhang mit einer Handwerkerleistung.

Eine 60-jährige Geschädigte hatte aufgrund eines akuten Nagerbefalls an ihrem Wohnhaus eigenständig einen Kammerjäger beauftragt. Nach der Durchführung einer oberflächlichen Maßnahme - dem Auftragen einer roten Paste - forderte der Dienstleister von der Frau eine sofortige Bezahlung in Höhe von rund 1000 Euro. Die Geschädigte kam der Zahlungsaufforderung zunächst nach.

Erst nach Rücksprache mit ihrer Tochter kamen der Frau erhebliche Zweifel an der Angemessenheit des geforderten Betrags für die erbrachte Leistung, woraufhin sie sich entschloss, den Vorfall bei der Polizei zu melden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wuchers und Betrugs wurden eingeleitet.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

   - Vorsicht bei Notdiensten: Nutzen Sie möglichst ortsansässige 
     Firmen und vereinbaren Sie Festpreise, bevor Aufträge erteilt 
     werden.
   - Keine überstürzten Zahlungen: Lassen Sie sich bei handwerklichen
     Notdiensten nicht zu sofortigen Bar- oder Onlinezahlungen 
     drängen, wenn die Rechnung unverhältnismäßig erscheint oder 
     Leistungen und Preise undurchsichtig sind.
   - Im Verdachtsfall handeln: Sollten Sie Opfer einer solchen Masche
     geworden sein, zögern Sie nicht und erstatten Sie umgehend 
     Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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