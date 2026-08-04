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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Flucht vor Polizeikontrolle endet nach Verkehrsunfall

Mainz- Neustadt (ots)

Am späten Montagabend, 03.08.2026, gegen 22:15 Uhr, sollte ein Fahrer eines E-Scooters in der Nackstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Den eingesetzten Polizeikräften war zuvor aufgefallen, dass an dem schwarzen E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Trotz eingeschaltetem Blaulicht, der Leuchtschrift "STOPP POLIZEI" sowie mehrfacher Aufforderungen über den Außenlautsprecher setzte der Fahrer seine Fahrt fort und entzog sich der Kontrolle. Im weiteren Verlauf befuhr er unter anderem die Kurfürstenstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und beschleunigte den E-Scooter auf eine geschätzte Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h und entsprach damit nicht den Vorgaben für zulassungsfreie Elektrokleinstfahrzeuge.

Während seiner Flucht missachtete der Fahrer im Bereich Boppstraße/Kaiserstraße sowie an der folgenden Lichtzeichenanlage in Fahrtrichtung Neubrunnenstraße jeweils das Rotlicht, ohne auf den Querverkehr zu achten.

In der Neubrunnenstraße verlor der Fahrer nach dem Überfahren eines Schlaglochs die Kontrolle über den E-Scooter und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Hierbei stürzte er und erlitt leichte Verletzungen.

Unmittelbar nach dem Unfall setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch im Bereich der Kaiserstraße von den Polizeikräften eingeholt und festgehalten werden. Gegen den 15-jährigen Fahrer wurden unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie weitere Ermittlungsverfahren aufgrund der begangenen Verkehrsdelikte eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Sachverhalt dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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