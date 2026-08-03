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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in mehrere Kellerabteile - Zeugen gesucht

Nieder-Olm (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 30.07.2026, auf Donnerstag, 31.07.2026, kam es in einer Seitenstraße der Oppenheimer Straße in Nieder-Olm zu mehreren Einbrüchen in Kellerabteile eines Mehrparteienhauses.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Kellergeschoss des Anwesens und brachen dort mindestens zwei Kellerabteile auf. Aus einem Kellerabteil wurden zwei Akkuladegeräte für E-Bikes entwendet. Aus einem weiteren Kellerabteil stahlen die Täter ebenfalls Zubehör für ein E-Bike.

Darüber hinaus wurden an weiteren Kellerabteilen Hebelspuren festgestellt, die auf versuchte Einbrüche hindeuten. Ob aus diesen Abteilen Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oppenheimer Straße oder den angrenzenden Seitenstraßen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können zudem per E-Mail an pimainz3@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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