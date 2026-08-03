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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldbeutel beim Einkauf entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mainz- Gonsenheim (ots)

Am Samstag, 01.08.2026, kam es zwischen 10:35 Uhr und 11:45 Uhr zu einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt in der Bürgermeister-Alexander-Straße in Mainz. Die 71-jährige Geschädigte gab an, zunächst in einem benachbarten Geschäft eingekauft und diese Ware dort auch bezahlt zu haben. Anschließend begab sie sich in den unmittelbar daneben gelegenen Supermarkt. Dort gab sie zunächst Leergut ab und erledigte anschließend ihren Einkauf. Als sie an der Kasse ihren Geldbeutel aus einer mitgeführten Stoffeinkaufstasche entnehmen wollte, stellte sie fest, dass dieser nicht mehr vorhanden war. Nach ihren Angaben befand sich der Geldbeutel zuvor in der Stofftasche, welche sie während des gesamten Einkaufs am Arm getragen hatte. Die Geschädigte erkundigte sich anschließend beim Kassenpersonal, ob ein Geldbeutel abgegeben worden sei. Dies wurde verneint.

Zeugenaufruf

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann oder im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Supermärkte in der Bürgermeister-Alexander-Straße gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe nutzen insbesondere in Supermärkten und anderen stark frequentierten Bereichen kurze Momente der Unaufmerksamkeit aus. Die Polizei empfiehlt daher:

   - Wertsachen möglichst körpernah und in verschlossenen 
     Innentaschen oder verschlossenen Handtaschen aufzubewahren.
   - Hand- oder Einkaufstaschen stets geschlossen zu halten und 
     möglichst vor dem Körper zu tragen.
   - Geldbörsen nicht lose in Einkaufstaschen oder Einkaufswagen 
     abzulegen.
   - Besonders beim Bezahlen, Ein- und Auspacken der Einkäufe sowie 
     an Pfandautomaten auf einen ausreichenden Schutz der 
     persönlichen Gegenstände zu achten.
   - Bei Ablenkung durch Dritte aufmerksam zu bleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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