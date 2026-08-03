Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Zeugen gesucht

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr in einem Supermarkt in der Drususstraße in der Mainzer Oberstadt zu einem räuberischen Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete eine Mitarbeiterin des Marktes einen bislang unbekannten Mann dabei, wie er eine Packung Fleisch aus einem Kühlregal entnahm und in seinen mitgeführten Rucksack steckte. Anschließend begab sich der Mann zur Kasse, bezahlte dort lediglich einen anderen Artikel und passierte den Kassenbereich.

Hinter der Kasse sprach eine Mitarbeiterin den Mann auf den augenscheinlich gefüllten Rucksack an und forderte ihn auf, diesen zur Kontrolle zu öffnen. Dieser Aufforderung kam der Unbekannte nicht nach und verweigerte die Öffnung des Rucksacks.

Als der Mann den Verkaufsraum verlassen wollte, stellte sich ihm die Mitarbeiterin in den Weg, um ihn am Verlassen des Geschäfts zu hindern. Der Tatverdächtige stieß diese daraufhin zur Seite und flüchtete aus dem Supermarkt. Die Mitarbeiterin blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkle Haare, schwarze Kleidung, roter Rucksack

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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