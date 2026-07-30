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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - Kradfahrer leicht verletzt

Mainz (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:40 Uhr im Kreuzungsbereich Alte Mainzer Straße / Hechtsheimer Straße / Emy-Roeder-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Autofahrer die Alte Mainzer Straße und beabsichtigte, nach links in die Emy-Roeder-Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein Kradfahrer die Hechtsheimer Straße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Alte Mainzer Straße passieren.

Als der Pkw-Fahrer den Abbiegevorgang einleitete, erkannte der Kradfahrer, dass ihm die Vorfahrt nicht gewährt wurde. Trotz einer sofort eingeleiteten starken Bremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug nicht mehr verhindern.

Durch die Kollision stürzte der Kradfahrer zu Boden und erlitt leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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