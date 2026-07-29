Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin gesucht

Mainz-Gonsenheim (ots)

Bereits am Donnerstag, den 23.07.2026, kam es zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr im Kreuzungsbereich Weserstraße / Elbestraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Nach Angaben der Radfahrerin, die den Vorfall im Nachgang bei der Polizei anzeigte, befuhr sie die Weserstraße aus Richtung Erfurter Straße. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter dunkler Pkw dieselbe Fahrtrichtung und bog an der Kreuzung nach rechts in die Elbestraße ab. Hierbei soll der Pkw die Radfahrerin geschnitten haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Radfahrerin aus, kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Zu einer Berührung zwischen dem Pkw und der Radfahrerin kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Der unbekannte Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinter dem Fahrzeug befand sich ein weiterer Pkw. Dessen Fahrerin hielt an und half der gestürzten Radfahrerin wieder auf die Beine. Die Identität dieser wichtigen Zeugin ist bislang ebenfalls unbekannt.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere die bislang unbekannte Zeugin sowie weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen dunklen Pkw geben können, sich unter den Telefonnummern 06131 6534250 oder 06131 6534216 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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