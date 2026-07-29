Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl beim Einkauf

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Dienstag, 28.07.2026, kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr in einem Supermarkt in der Hattenbergstraße in Mainz zu einem Taschendiebstahl.

Ein Geschädigter erledigte seinen Einkauf und verstaute nach dem Bezahlen sein Portemonnaie in der hinteren Hosentasche. Erst nach seiner Rückkehr nach Hause stellte er fest, dass seine Geldbörse entwendet worden war, in welcher sich u.a. eine Bankkarte befand.

Der Geschädigte ließ seine Bankkarte umgehend sperren. Nach Angaben der Bank war zuvor bereits eine Bargeldabhebung in geringer Höhe an einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße erfolgt.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Supermarktes oder der Sparkassenfiliale gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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