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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stranded Traveller-Betrug am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz (ots)

POL-PPMZ: Mainz - Betrüger täuscht Notlage vor und erbeutet Bargeld

Ein 24-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 01.30 Uhr Opfer eines sogenannten "Stranded Traveller"-Betrugs.

Der Geschädigte wurde im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser schilderte eine angebliche Notlage und erklärte, seine Schwester habe ihn zurückgelassen. Nun müsse er dringend nach Berlin reisen und benötige hierfür Bargeld.

Gemeinsam begaben sich der Geschädigte und der unbekannte Mann zu einer nahegelegenen Geldautomaten. Dort zeigte der Unbekannte auf seinem Mobiltelefon eine vermeintliche Überweisung an den Geschädigten vor. Im Vertrauen darauf, das Geld zeitnah zu erhalten, übergab der 24-Jährige dem Mann einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe. Erst im Nachgang stellte der Geschädigte fest, dass die angebliche Überweisung nicht erfolgt war und er einem Betrug zum Opfer gefallen war. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

etwa 175 cm groß,

braune Augen, markantes, schmales Gesicht, schlanke Statur, gepflegtes Erscheinungsbild, kurze, gegelte Haare.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Identität des beschriebenen Mannes geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

Seien Sie bei angeblichen Notlagen unbekannter Personen besonders aufmerksam. Lassen Sie sich nicht durch Zeitdruck oder emotionale Schilderungen zu einer Bargeldübergabe bewegen. Verlassen Sie sich nicht auf Überweisungsbestätigungen oder Bildschirmanzeigen auf Mobiltelefonen, da diese leicht manipuliert werden können. Bieten Sie stattdessen an, Hilfe durch die Polizei oder andere offizielle Stellen zu organisieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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