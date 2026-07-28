POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Mainz (ots)
Die Fahndung nach einem 13-jährigen Mädchen aus Mainz wird zurückgenommen. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Vermisste wohlbehalten angetroffen werden.
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