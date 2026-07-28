Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mainz (ots)

Die Fahndung nach einem 13-jährigen Mädchen aus Mainz wird zurückgenommen. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Vermisste wohlbehalten angetroffen werden.

Die ursprüngliche Meldung befindet sich unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6319617

Die Medien werden gebeten das Bild der Gesuchten zu löschen.

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