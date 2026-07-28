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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger - Polizei sucht Taxifahrer und Zeugen

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht von Freitag, 24.07.2026, auf Samstag, 25.07.2026, kam es gegen Mitternacht in der Bonifaziusstraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Fußgänger, die Bonifaziusstraße aus Richtung Schottstraße kommend in Richtung Kaiser-Wilhelm-Ring zu überqueren. Hierzu wollte er die Fahrbahn hinter einem in Fahrtrichtung Rhabanusstraße haltenden Linienbus passieren. Dabei wurde er von einem aus Richtung Rhabanusstraße kommenden Taxi erfasst.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn wodurch er im Oberkörperbereich verletzt wurde.

Das Taxi entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Wenige Minuten später kehrte der Fahrer jedoch zurück, sprach den verletzten Fußgänger an und brachte ihn anschließend in die Notaufnahme eines Mainzer Krankenhauses.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der Identität des Fahrers machen können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer 06131/65-34250 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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