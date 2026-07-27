Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Bodenheim (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag 17.00 Uhr bis zum späten Samstagabend gegen 23.15 Uhr kam es in der Straße Im Westrum in Bodenheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter begaben sich auf die frei zugängliche Rückseite des Anwesens und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt über die Terrassentür.

Im Anschluss durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten des Hauses sowie den Keller nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Schmuckstücke sowie Teile eines Silberbestecks entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und dürfte im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich liegen.

Wer im genannten Tatzeitraum im Bereich der Straße Im Westrum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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