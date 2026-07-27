Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, gegen 23:20 Uhr, kam es auf der Pariser Straße in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte beim Fahrstreifenwechsel eine Pkw-Fahrerin mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden weißen Sprinter. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während die Pkw-Fahrerin anhielt, um die Personalien auszutauschen, setzte der Fahrer des Sprinters seine Fahrt fort. Er überfuhr an der Kreuzung Pariser Straße / Am Fort Elisabeth / Fichteplatz eine rot zeigende Ampel und flüchtete in Richtung Am Römerlager.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Sprinter mit mehreren kleineren Beschädigungen handeln. Ein Zeuge konnte das Kennzeichenfragment "MZ-AX" ablesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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