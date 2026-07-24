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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 46-Jähriger

Mainz (ots)

Seit Samstag, den 18.07.2026, wird die in Mainz wohnende 46-jährige MEHTAP N. vermisst. Sie verließ am Samstag, 18.07.2026 ihren Aufenthaltsort. Zuletzt habe sie sich an ihrer Wohnanschrift aufgehalten. Seitdem ist kein Aufenthaltsort bekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Das Verhalten der Person kann derzeit schwer einschätzbar sein. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bittet.

Beschreibung: Die Vermisste trägt wahrscheinlich eine weiße kurze Hose mit Glitzersteinen, passendes T-shirt dazu, hellbraune MCM-Umhängetasche und dunkelbraune bis schwarze Haare mit rotbraunen Strähnen.

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-cbb52261e45873472fbf742aa3406984

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131/ 6533312 an den Kriminaldauerdienst Mainz zu wende. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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