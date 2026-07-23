Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kontrollstelle auf dem Schillerplatz - Fahrerin unter Drogeneinfluss

Mainz (ots)

Am Mittwochmittag richteten Einsatzkräfte der Polizei eine Kontrollstelle auf dem Schillerplatz in Mainz ein.

Gegen 13:00 Uhr kontrollierten die Polizeikräfte eine Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw die Gaustraße in Fahrtrichtung Schillerplatz befuhr.

Während der allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Einsatzkräfte aus dem Fahrzeuginneren einen intensiven Geruch wahr, der auf Cannabis hindeutete. Da die Frau zudem einen leicht verwirrten Eindruck machte und sich der Verdacht eines Betäubungsmittelkonsums erhärtete, wurden mit ihr freiwillige Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt. Auch hierbei zeigten sich Auffälligkeiten. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC.

Der Fahrerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Einsatzkräfte ihren Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

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