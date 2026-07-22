Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Gewerberäume in Jugenheim - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Jugenheim in Rheinhessen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gerieten gleich zwei Gewerbeobjekte in Jugenheim in das Visier bislang unbekannter Täter.

In einem Fall verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Gewerbebetriebs und entwendeten Gegenstände. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ein zweiter Einbruchversuch in ein weiteres Gewerbeobjekt im Ortsbereich schlug hingegen fehl: Hier gelang es den Tätern nicht, das Gebäude zu betreten, sodass es beim Sachschaden blieb und keine Ware oder Bargeld entwendet werden konnte. Ob zwischen den beiden Taten ein direkter Zusammenhang besteht, wird aktuell geprüft.

Die Polizei Mainz ruft die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf. Achten Sie in Ihrem Wohn- und Gewerbeumfeld auf auffällige Personen, fremde Fahrzeuge oder ungewöhnliche Geräusche - insbesondere während der Nachtstunden.

Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sind Ihnen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fremde Personen oder Fahrzeuge in Jugenheim aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 entgegen. In akuten Verdachtsfällen zögern Sie nicht und wählen Sie sofort den Notruf 110.

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