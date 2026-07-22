PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Gewerberäume in Jugenheim - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Jugenheim in Rheinhessen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gerieten gleich zwei Gewerbeobjekte in Jugenheim in das Visier bislang unbekannter Täter.

In einem Fall verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Gewerbebetriebs und entwendeten Gegenstände. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ein zweiter Einbruchversuch in ein weiteres Gewerbeobjekt im Ortsbereich schlug hingegen fehl: Hier gelang es den Tätern nicht, das Gebäude zu betreten, sodass es beim Sachschaden blieb und keine Ware oder Bargeld entwendet werden konnte. Ob zwischen den beiden Taten ein direkter Zusammenhang besteht, wird aktuell geprüft.

Die Polizei Mainz ruft die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf. Achten Sie in Ihrem Wohn- und Gewerbeumfeld auf auffällige Personen, fremde Fahrzeuge oder ungewöhnliche Geräusche - insbesondere während der Nachtstunden.

Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sind Ihnen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fremde Personen oder Fahrzeuge in Jugenheim aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 entgegen. In akuten Verdachtsfällen zögern Sie nicht und wählen Sie sofort den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Tatverdächtiger nach Parfümdiebstahl gestellt

    Mainz (ots) - Am Dienstagmittag kommt es gegen 13:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Schusterstraße in Mainz. Ein Ladendetektiv beobachtet über die Videoüberwachung, wie ein Mann zwei Parfümflakons aus den Regalen entnimmt, die Diebstahlssicherung entfernt und die Ware in der Tasche seines Pullovers verstaut. Anschließend verlässt er das Geschäft, ohne die Parfümflakons zu bezahlen. Die alarmierten ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Diebstahl an der Zitadelle - Tatverdächtige gestellt

    Mainz (ots) - Am Dienstagmittag kommt es gegen 14:30 Uhr zu einem Diebstahl an der Zitadelle in Mainz. Ein 26-jähriger Mainzer spielt mit seinem Hund auf einer Grünanlage an der Zitadelle und legt seine Wertgegenstände in unmittelbarer Sichtweite ab. Kurz darauf bemerkt er, dass seine Geldbörse, sein Mobiltelefon sowie die Hundeleine entwendet wurden. Zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren