Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl an der Zitadelle - Tatverdächtige gestellt

Mainz (ots)

Am Dienstagmittag kommt es gegen 14:30 Uhr zu einem Diebstahl an der Zitadelle in Mainz.

Ein 26-jähriger Mainzer spielt mit seinem Hund auf einer Grünanlage an der Zitadelle und legt seine Wertgegenstände in unmittelbarer Sichtweite ab. Kurz darauf bemerkt er, dass seine Geldbörse, sein Mobiltelefon sowie die Hundeleine entwendet wurden. Zum Tatzeitpunkt hielten sich zwei männliche Personen in dem Bereich auf, die der Geschädigte gut beschreiben kann.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung werden die beiden beschriebenen Personen nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt angetroffen und kontrolliert. In ihren mitgeführten Taschen werden das Mobiltelefon und die Geldbörse des Geschädigten aufgefunden. Zudem kann die Hundeleine in einer nahegelegenen Mülltonne festgestellt werden.

Die entwendeten Gegenstände werden dem Geschädigten wieder ausgehändigt. Gegen die beiden Männer wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

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