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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannter schlägt 25-Jährigen nach Busausstieg ins Gesicht

Mainz (ots)

Am Montagabend gegen 18:50 Uhr kommt es in der Hegelstraße in Mainz zu einer Körperverletzung.

Ein 25-jähriger Mainzer steigt an der Haltestelle in der Hegelstraße aus einem Bus der Linie 54 aus. Unmittelbar nach dem Aussteigen wird er von einem bislang unbekannten Mann ohne vorausgegangene Auseinandersetzung unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtet anschließend in unbekannte Richtung.

Der 25-Jährige erleidet durch den Angriff Verletzungen und muss vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Der Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: männlich, ca. 1,75m groß, kräftige Statur, schwarze Shorts, schwarzes T-Shirt, in Begleitung von zwei kleinen Kindern.

Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zur Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz2@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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