Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Freitag dem 17.07.2026 gegen 10:15 Uhr ging eine 22-Jährige die Binger Straße zwischen der Agentur für Arbeit und dem Hauptbahnhof entlang, als sie von einem fremden Mann angesprochen wurde. Der noch unbekannte Mann habe sie zunächst auf ihre Tätowierung angesprochen und sie dann in ein Gespräch verwickelt. Im Rahmen dessen habe er mit dem Finger über die Tätowierung gestrichen, sowie mit der flachen Hand in Gesicht und an die Schulter gegriffen, obwohl die 22-Jährige dies nicht wollte und auch klar zum Ausdruck brachte. Dann habe er sie umarmt und sich entfernt. Es liegt eine detaillierte Personenbeschreibung vor: - 175-180cm - Graue kurze Haare - 1mm Metallbrille mit goldenem Rahmen - Beige Jacke - Schlank - Drei-Tage-Bart - Alter zwischen 40-50 Jahre Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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