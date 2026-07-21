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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Freitag dem 17.07.2026 gegen 10:15 Uhr ging eine 22-Jährige die 
Binger Straße zwischen der Agentur für Arbeit und dem Hauptbahnhof 
entlang, als sie von einem fremden Mann angesprochen wurde. 

Der noch unbekannte Mann habe sie zunächst auf ihre Tätowierung 
angesprochen und sie dann in ein Gespräch verwickelt. Im Rahmen 
dessen habe er mit dem Finger über die Tätowierung gestrichen, sowie 
mit der flachen Hand in Gesicht und an die Schulter gegriffen, obwohl
die 22-Jährige dies nicht wollte und auch klar zum Ausdruck brachte. 
Dann habe er sie umarmt und sich entfernt.

Es liegt eine detaillierte Personenbeschreibung vor:

-	175-180cm
-	Graue kurze Haare
-	1mm Metallbrille mit goldenem Rahmen
-	Beige Jacke
-	Schlank
-	Drei-Tage-Bart
-	Alter zwischen 40-50 Jahre

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 
06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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