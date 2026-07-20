Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streitigkeit in der Mainzer Altstadt endet mit Ingewahrsamnahme

Mainz-Altstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 17:00 Uhr wurde eine Streitigkeit zwischen zwei Personen in der Rheinstraße in der Mainzer Altstadt gemeldet.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 28-jährigen Mann, der sich augenscheinlich in einem stark alkoholisierten Zustand befand und ein äußerst sprunghaftes Verhalten zeigte. Nach Angaben eines Zeugen hatte der Mann in einer Passage alkoholische Getränke konsumiert. Trotz mehrfacher Aufforderung eines Security-Mitarbeiters, den Alkoholkonsum aufgrund des geltenden Hausrechts zu unterlassen, setzte er sein Verhalten fort. In der Folge entwickelte sich zwischen beiden Personen eine verbale Streitigkeit.

Auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften verhielt sich der 28-Jährige weiterhin verbal aggressiv und schrie wiederholt vorbeigehende Passanten an. Zur Verhinderung weiterer Störungen wurde ihm ein Platzverweis für den Bereich rund um die Passage erteilt.

Da der Mann dem Platzverweis nicht nachkam, wurde er zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme in Gewahrsam genommen.

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