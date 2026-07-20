PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streitigkeit in der Mainzer Altstadt endet mit Ingewahrsamnahme

Mainz-Altstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 17:00 Uhr wurde eine Streitigkeit zwischen zwei Personen in der Rheinstraße in der Mainzer Altstadt gemeldet.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 28-jährigen Mann, der sich augenscheinlich in einem stark alkoholisierten Zustand befand und ein äußerst sprunghaftes Verhalten zeigte. Nach Angaben eines Zeugen hatte der Mann in einer Passage alkoholische Getränke konsumiert. Trotz mehrfacher Aufforderung eines Security-Mitarbeiters, den Alkoholkonsum aufgrund des geltenden Hausrechts zu unterlassen, setzte er sein Verhalten fort. In der Folge entwickelte sich zwischen beiden Personen eine verbale Streitigkeit.

Auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften verhielt sich der 28-Jährige weiterhin verbal aggressiv und schrie wiederholt vorbeigehende Passanten an. Zur Verhinderung weiterer Störungen wurde ihm ein Platzverweis für den Bereich rund um die Passage erteilt.

Da der Mann dem Platzverweis nicht nachkam, wurde er zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 10:01

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizeikontrolle - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

    Mainz (ots) - Am Montagmorgen gegen 02:00 Uhr, wollte eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 2 in der Kaiserstraße den Fahrer eines Leichtkraftrades aufgrund seiner auffälligen und deutlich zu schnellen Fahrweise kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die Mainzer Innenstadt. ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 12:09

    POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Wörrstadt

    Wörrstadt (ots) - Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Wörrstadt am 10.07.2026 gegen 21:00 Uhr suchen die Staatsanwaltschaft Mainz und der Fachbereich für Kapitaldelikte der Kriminaldirektion Mainz nach Zeuginnen und Zeugen. Die Ursprungsmeldung ist unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6314818 abrufbar. Nach den bisherigen Ermittlungen hielten nach ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 08:35

    POL-PPMZ: Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniorenehepaars

    Mainz-Gonsenheim (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 17:20 Uhr in der Elsa-Brändström-Straße in Mainz-Gonsenheim zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniorenehepaars. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung der beiden über 80 Jahre alten Geschädigten. Im Badezimmer band er das Ehepaar in die angebliche Überprüfung ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren