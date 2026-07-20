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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizeikontrolle - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Mainz (ots)

Am Montagmorgen gegen 02:00 Uhr, wollte eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 2 in der Kaiserstraße den Fahrer eines Leichtkraftrades aufgrund seiner auffälligen und deutlich zu schnellen Fahrweise kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die Mainzer Innenstadt.

Im Bereich der Rheinstraße kollidierte der Flüchtende, ein 31-jähriger Mainzer, schließlich mit einem weiteren Streifenwagen, der auf der Fahrbahn stand. Zuvor hatte der Fahrer bereits ein Leichtkraftrad gestreift, welches vor dem Streifenwagen hielt. Nach dem Zusammenstoß versuchte der Mann zu Fuß zu fliehen, konnte jedoch nach wenigen Metern von den Einsatzkräften festgenommen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine geringe Menge Haschisch sicher. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen war nicht für das benutzte Leichtkraftrad ausgegeben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Durch den Verkehrsunfall entstanden Sachschäden am Streifenwagen sowie am Leichtkraftrad. Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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