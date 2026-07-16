Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz an Bankfiliale in Mainz-Bretzenheim

Mainz (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09:50 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz an einer Bankfiliale in der Wilhelmstraße in Mainz-Bretzenheim.

Eine 60-jährige Frau betrat die Filiale und forderte von den Mitarbeitenden die Herausgabe von Bargeld. Nach dem aktuellem Stand der Ermittlungen, führte sie ein kleines Messer mit sich, setzte dieses jedoch nicht ein. Die alarmierten Polizeikräfte konnten die Frau wenige Minuten später vor Ort widerstandslos vorläufig festnehmen.

Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Die Kriminaldirektion Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

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