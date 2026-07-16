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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung nach Streit in Diskothek

Mainz-Altstadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:40 Uhr, kam es in der Großen Bleiche in Mainz zu einer Körperverletzung.

Ein 22-jähriger Mann geriet zunächst in einer Diskothek mit einem bislang unbekannten Mann in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf verließen beide Personen gemeinsam die Örtlichkeit und begaben sich auf einen wenige Meter entfernten Parkplatz.

Dort schlug der bislang unbekannte Täter dem 22-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Beschuldigte in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige wird nach Zeugenaussagen wie folgt beschrieben: blonde kurze Haare, ca. 170-175cm groß, Tätowierung am Arm.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum beschriebenen Tatverdächtigen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Telefonnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können zudem per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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