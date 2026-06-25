Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Henning Habermann und Till Oelrichs zu neuen stellvertretenden Stadtbrandmeistern gewählt

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Bergen (ots)

Im Rahmen der turnusmäßigen Stadtkommandositzung der Stadtfeuerwehr Bergen wurden am Dienstag, den 23. Juni 2026, zwei neue stellvertretende Stadtbrandmeister gewählt.

Anlass der Wahl war das bevorstehende Auslaufen der Amtszeiten der bisherigen Stellvertreter Frank Heins und Thorsten Persuhn im September 2026. Beide hatten sich aus persönlichen Gründen entschieden, nicht erneut für das Amt zu kandidieren. Das Stadtkommando dankt Frank Heins und Thorsten Persuhn für ihr langjähriges Engagement und ihren Einsatz für die Stadtfeuerwehr Bergen.

Henning Habermann und Till Oelrichs wurden in getrennten Wahlgängen jeweils einstimmig zu neuen stellvertretenden Stadtbrandmeistern gewählt.

Nach erfolgter Ernennung durch den Stadtrat der Stadt Bergen werden Henning Habermann und Till Oelrichs gemeinsam mit Stadtbrandmeister Michael Sander die Führung der Stadtfeuerwehr Bergen übernehmen.

Im Rahmen der Sitzung wurden ebenfalls zwei langjährige Mitglieder des Stadtkommandos feierlich verabschiedet: Willfried Heins, ehemaliger Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Hassel, und Hans-Hermann Grahlher, ehemaliger Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Offen, scheiden aus dem Stadtkommando aus.

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