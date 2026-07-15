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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl in Mainzer Krankenhaus - Geldbörse entwendet und Bankkarte missbräuchlich genutzt

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Dienstag kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Mainzer Krankenhaus.

Ein Patient verließ sein Zimmer aufgrund medizinischer Untersuchungen für etwa vier Stunden. Nach seiner Rückkehr stellte er fest, dass seine Geldbörse aus einer Schublade seines Patientenzimmers entwendet worden war.

Kurze Zeit später erhielt der Geschädigte über seine Online-Banking-App Mitteilungen über mehrere unberechtigte Bargeldabhebungen mit seiner Bankkarte. Er ließ die Karte umgehend sperren. Es entstand ein Vermögensschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder sonstige auffällige Wahrnehmungen im Bereich des Krankenhauses gemacht hat oder Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Telefonnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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