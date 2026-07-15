Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Steine auf Straßenbahngleise gelegt - Polizei sucht Zeugen

Mainz-Lerchenberg (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:50 Uhr wurde der Polizei über die Leitstelle der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) gemeldet, dass mehrere Jugendliche Steine auf die Gleise im Bereich der Straßenbahnhaltestelle ZDF gelegt hätten.

Ein Straßenbahnfahrer hatte die Hindernisse rechtzeitig bemerkt und seine Fahrt unterbrechen müssen, um die Steine aus dem Gleisbereich zu entfernen. Nach Einschätzung eines weiteren Straßenbahnfahrers bestand die Gefahr, dass dadurch die Bahn hätte beschädigt werden können.

Die eingesetzten Polizeikräfte stellten vor Ort mehrere Steine auf dem Bahnübergang vor der Haltestelle fest. Ein Zeuge gab an, beobachtet zu haben, wie vier Kinder beziehungsweise Jugendliche die Steine auf den Bahnübergang legten. Alle Vier hätten Fußball Trikots getragen.

Nach Angaben der MVG hatte sich bereits am Nachmittag ein ähnlich gelagerter Vorfall ereignet.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen oder zum Vorfall geben können, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der 06131/65-34350 zu melden.

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