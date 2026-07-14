Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann von mehreren Personen angegriffen - Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montagabend gegen 21:45 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Zanggasse in der Mainzer Altstadt gemeldet.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen verletzten Mann sowie einen Zeugen. Der Geschädigte gab an, von mehreren Personen zunächst mit Pfefferspray besprüht und anschließend mit Faustschlägen angegriffen worden zu sein. Er wurde durch einen vor Ort befindlichen Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Nach Angaben des Zeugen sei der Geschädigte im Verlauf der Auseinandersetzung zu Boden gestürzt und anschließend von vier Personen mit Faustschlägen und Tritten attackiert worden. Erst nachdem der Zeuge die Angreifer lautstark aufgefordert hatte, von dem Mann abzulassen, seien diese in Richtung Kaiserstraße geflüchtet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte einer der Tatverdächtigen kurze Zeit später in einem nahegelegenen Fitnessstudio angetroffen und kontrolliert werden. Bei ihm wurde ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt.

Die Identität der weiteren Tatverdächtigen ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

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