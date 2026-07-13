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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung in Bar - Eine Person verletzt

Mainz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, 13.07.2026, kam es gegen 04:00 Uhr in einer Bar in der Hinteren Bleiche in der Mainzer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei Brüder und ein bislang unbekannter Mann in der Bar zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der unbekannte Beschuldigte einem der Brüder ins Gesicht. Als dessen Bruder eingriff, gingen beide im Zuge des Gerangels gemeinsam zu Boden.

Dabei erlitt der 26-Jährige mehrere Schnittverletzungen, nachdem ein Glas zu Bruch gegangen war und er in die Scherben gefallen war. Er wurde zunächst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Tatverdächtige verließ die Örtlichkeit noch vor Eintreffen der Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich -	etwa 185 cm groß -	kurze schwarze Haare 
(Boxerschnitt) -	schwarzer Vollbart -	in Begleitung eines weiteren 
Mannes

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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